Il coro del Teatro Regio di Parma al Teatro Verdi di Busseto

Un viaggio attraverso le grandi pagine corali dei grandi compositori del melodramma ottocentesco, da Rossini a Bizet: il Coro del Teatro Regio di Parma diretto e accompagnato al pianoforte da Martino Faggiani sarà protagonista del Concerto corale al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto domenica 1 ottobre 2023 ore 20.00.

Il programma offre all’ascolto brani di tre generazioni di operisti, lungo tutto l’Ottocento: si parte con Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, i tre giganti dell’opera italiana della prima metà del secolo, dei quali saranno eseguiti cori da Guillaume Tell, Maria Stuarda, Norma, e si conclude in Francia con il celebre coro dall’atto IV di Carmen di Georges Bizet (“Les voici, voici la quadrille”). Al centro del programma, le pagine di Giuseppe Verdi: “Gli arredi festivi” da Nabucco, le due versioni di “Patria oppressa” da Macbeth in un interessante confronto tra la prima del 1847 e quella definitiva, composta nel 1865 per Parigi, e i cori “Gerusalem” e “O signore dal tetto natìo” da I Lombardi alla prima Crociata: occasione per riascoltare i due cori dall’opera in scena al Festival Verdi nella dimensione più intima e autentica del Teatro intitolato al Maestro.

“Per questo concerto, che ha in Verdi la figura di riferimento, ho pensato di allargare il percorso guardando al prima e al dopo – spiega il Maestro Martino Faggiani, che guiderà il concerto con introduzioni all’ascolto. E prima di Verdi il panorama musicale dell’opera italiana è occupato da tre figure di primissimo piano: Rossini, il cui rapporto con il testo poetico è del tutto diverso da quello verdiano, Bellini e Donizetti che, ciascuno per strade diverse, cominciano a invertire il rapporto tra parola e musica. In questi tre compositori prevale un’eleganza, un fascino ancien regime, quasi aristocratico. Con Verdi entra in gioco il Quarto Stato e il distacco tra musica e testo poetico si accorcia. Esemplari sono a questo proposito le due versioni del coro dei profughi scozzesi del quarto atto di Macbeth, composte a diciotto anni di distanza: nella prima, del 1847, sopravvive ancora quella dignità, quel ritegno quasi manzoniano che nella versione 1865 è del tutto abbandonata in favore di una comunicatività diretta, quasi pre-espressionista. Conclude l’incontro la gioiosa, quasi sfrenata, orgia coloristica dei cori dell’atto IV di Carmen. Non abbiamo testimonianze sul giudizio che l’ormai anziano Verdi diede sul capolavoro di Bizet, ma sappiamo, di converso, che Bizet nutriva un certo spirito critico nei confronti del Maestro”.

