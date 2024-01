'La commedia più antica del mondo': il 27 gennaio al Teatro al Parco

Discorso su Gli Acarnesi di Aristofane

de I Sacchi di Sabbia

con la collaborazione di Francesco Morosi

con Massimo Grigò

produzione I Sacchi di Sabbia

in collaborazione con Compagnia Lombardi-Tiezzi



Gli Acarnesi di Aristofane è la più antica commedia del mondo. Oggi non è più in repertorio, nessuno la mette più in scena, ma il suo dispositivo comico, ripulito dai cascami del tempo, è ancora esplosivo. Con un ghigno rabbioso e idealista, Aristofane costruisce un nuovo mondo: un mondo libero da ingiustizie e ipocrisie, dove non esistono la povertà e la guerra – insomma un’utopia, innescata dalla miccia formidabile dell’eroismo comico, capace di stravolgere, inventare e dominare.



È la storia di Diceopoli, il contadino che, stufo della guerra, stipula con Sparta una pace personale, fondando una sua polis alternativa. A distanza di 2500 anni, la commedia continua a porci delle domande fondamentali: il mondo è marcio? E se sì, si può rifondarlo, immaginarne uno nuovo? Si può essere al tempo stesso grandi umanisti e insolenti, eleganti e osceni, anarchici e civili? Si può amare il proprio pubblico e al tempo stesso insolentirlo beffardamente?



Massimo Grigò, qui calato nei panni di un brillante accademico, proverà a rispondere, nell’unica maniera possibile: continuare ad interrogare questo antico gioiello comico!



BIGLIETTERIA ONLINE E NEI PUNTI VENDITA VIVATICKET

Intero euro 15.00

Ridotto euro 12.00 (over 65)

Ridotto euro 8.00 (studenti)

Ridotto euro 6.00 (carta giovani nazionale)

Carta abbonamenti cral 6 ingressi euro 50,00

Carta abbonamenti 6 ingressi euro 60,00



INFORMAZIONI





biglietteriabriciole@solaresdellearti.it