'La lettera': il 2 marzo al Teatro al Parco

con Paolo Nani

regia Nullo Facchini

produzione Agidi



Applaudito da 30 anni in tutto il mondo, liberamente ispirato a Esercizi di stile, capolavoro di

virtuosismo di Raymond Queneau, La lettera è un esilarante studio sulla sorpresa e sul ritmo, che inchioda lo spettatore con una raffica sfrenata di colpi di scena.



A febbraio 2022 La lettera ha compiuto 30 anni; dal 1992 questo spettacolo è in perenne rappresentazione ai quattro angoli del globo, l'hanno visto in Groenlandia e in Giappone, in Argentina e in Spagna, in Norvegia e in Italia, oltre 1800 repliche per questo piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire, anche dopo averlo visto decine di volte, per la sua capacità di tenere avvinto il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un formidabile artista.



Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa; nell'arco di 80 minuti non lascia un attimo di respiro, inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani.



BIGLIETTERIA ONLINE E NEI PUNTI VENDITA VIVATICKET

Intero euro 15.00

Ridotto euro 12.00 (over 65)

Ridotto euro 8.00 (studenti)

Ridotto euro 6.00 (carta giovani nazionale)

Carta abbonamenti cral 6 ingressi euro 50,00

Carta abbonamenti 6 ingressi euro 60,00



INFORMAZIONI



biglietteriabriciole@solaresdellearti.it