Le voci del Castello di Compiano: visita narrata in costume di Pasquetta

Il fantasma di una principessa del ‘600, una suora proveniente da Torino, una ricca nobildonna che ha vissuto i fasti della Belle Époque, saranno alcune delle voci che si alterneranno in una “staffetta di secoli” nel corso di una originale e divertente visita al Castello di Compiano.



I partecipanti assisteranno a rievocativi monologhi del tempo che fu e a improbabili dialoghi tra personaggi realmente esistiti, ma vissuti in epoche differenti. Inoltre, saranno coinvolti in prima persona, interagendo direttamente con loro e diventando, essi stessi, parte dell’attuale storia del Castello.



L'evento si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo.



Turni ogni 30 minuti dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Saranno creati gruppi per un massimo di 15-18 partecipanti.

Cani ammessi 1 per gruppo al guinzaglio con prenotazione obbligatoria

Parcheggio c/o Piazzale Ilaria Alpi (vicino al cimitero).

Le autovetture non sono autorizzate all'interno del borgo storico.





Informazioni e prenotazioni: Tel. +39 0525 825541; museo@castellodicompiano.it; www.castellodicompiano.com