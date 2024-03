Lezioni di magia - Pasquetta in Castello

Udite, udite: il Castello di Varano apre i suoi cancelli alla Scuola di Magia più famosa al mondo! Gli aspiranti maghi saranno ammessi allo smistamento delle Casate e avranno la possibilità di partecipare alle Lezioni per imparare i fondamenti stessi della Magia! Non fatevi sfuggire questo straordinario avvenimento: vi aspettiamo Lunedì di Pasquetta a Varano De’ Melegari!



La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo



Costo della manifestazione a persona:



Bambini partecipanti*: 15 euro (pagamento alla prenotazione)



Adulti partecipanti*: 10 euro a persona (pagamento alla prenotazione)



Adulti accompagnatori: 6 euro a persona (pagamento alla prenotazione)







* il costo comprende ingresso al castello e animazione



Per tutti i bambini che partecipano all’evento “Lezioni di Magia”, la visita guidata storica del castello è gratis!







Nota : la prenotazione è obbligatoria, contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato. Per l’accesso al castello dei bambini è richiesta la presenza di almeno un adulto.





Destinatari consigliati:



L’evento è principalmente rivolto alle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni







Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:



Telefono : 327 3797253



E-Mail : castellodivarano@oltrelospecchio.com



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com