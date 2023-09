Memorial 'Kamala' per sempre a Busseto: ricordando Michele Gnocchi dei Boys Parma

Per ricordare Kamala ( Michele Gnocchi ) membro attivo dei Boys Parma scomparso prematuramente nel febbraio 2023, sabato 9 settembre , alle ore 18.30 presso lo stadio comunale F. Cavagna di Busseto verrà disputato un triangolare di Calcio tra le formazioni KM21&Friends, Full Monty F.C e Boys Parma.

Ingresso ad offerta come raccolta fondi per il figlio Alessandro. Al termine ci sarà il terzo tempo per onorare il grande Kamala , così come lo vogliamo ricordare.