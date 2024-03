Mostra Mercato del Libro, Fumetto, Riviste, Vinile

Domenica 17 marzo, un'occasione imperdibile attende gli amanti della cultura e dei tesori nascosti a Parma. In Piazza Ghiaia (piazza coperta), nel centro storico della città, arriva la nuova edizione di One Day Book – la mostra mercato dedicata al libro, al fumetto, alle riviste e ai vinili. Dalle 8:00 alle 19:00, circa 60 espositori accuratamente selezionati da Bi&Bi Eventi accoglieranno i visitatori tra i loro banchi, offrendo una vasta selezione di pezzi: dal collezionismo di pregio alle opere introvabili, dalle edizioni rare ai volumi antichi, dalle copertine pregevoli alle opere mai più ristampate e altro ancora. One Day Book è un'esperienza pensata per soddisfare sia gli animi curiosi che gli intenditori, che desiderano immergersi nell'atmosfera della mostra mercato e lasciarsi trasportare dalla bellezza delle scoperte inaspettate. Illustrazioni incantevoli, antiche mappe, pagine intrise di storia, fumetti e vinili popoleranno gli spazi dell'evento, invitando i partecipanti a perdersi con leggerezza e stupore. Tra le bancarelle di One Day Book è possibile trovare il pezzo mancante per la propria collezione, rivivere ricordi legati al passato o magari ritrovare quel vinile che una volta scandiva le giornate della famiglia, una rivista d'epoca di valore inestimabile o il numero introvabile di un fumetto cercato per anni. One Day Book vi attende in Piazza Ghiaia a Parma il 17 marzo, pronto ad accogliervi con il suo fascino unico, e ricordate che l'evento si terrà anche in caso di maltempo.