Nuova edizione della Borsa di Studio istituita dal Rotary Parma Est, arrivata alla sua nona edizione e destinata, dal 2019, ai giovani talenti del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Dopo essere stata assegnata, nelle passate edizioni, ai migliori allievi delle scuole di pianoforte, violino e composizione, questa volta sarà destinata al miglior gruppo Pop-Rock formato da studenti meritevoli regolarmente iscritti al Conservatorio di Parma nell’anno accademico 2021-22. La finale «Premio Rotary Parma Est al miglior giovane musicista», aperta gratuitamente al pubblico, si terrà martedì 4 ottobre 2022 alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine (via Duse 1/a, Parma).

A confrontarsi saranno tre gruppi: il primo, formato da Giorgia Indelicato (voce), Fabrizio Matta (batteria), Nicole Brandini (basso elettrico) e Leonardo Boschi (chitarra e pianoforte) interpreterà due medley con brani di P. Daniele, Ainè, Cammariere, I. Segreto, Crosby, Stills & Nash, J. Rakey, J. Smith, Steely Dan e S. Wonder; la band “RE-FLUX”, composta da Pablo Caroleo (chitarra), Leonardo Visioli (voce), Emanuele Rizzi (batteria) si misurerà con brani dei Royal Blood, di Jeff Buckley e dei Nothing But Thieves; infine il gruppo formato da Barbara Vitali (voce), Francesco Piscitelli (batteria), Michele Curedda (pianoforte), Agustin Davrieux (chitarra), Sara Sclafani (basso elettrico) proporrà canzoni di Oleta Adams, Serena Brancale, Samuele Bersani e dei Scary Pockets. Il vincitore sarà sancito da una giuria presieduta da Riccardo Ceni, Direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, e composta da Mario Barbieri (Rotary Parma Est), Maurizio Campo (Vicecoordinatore Dipartimento Nuove musiche e nuove tecnologie del Conservatorio di Parma), Cristina Ferrari (Direttore artistico della Fondazione Teatri di Piacenza) e Alberto Tacchini (Coordinatore Dipartimento Nuove musiche e nuove tecnologie del Conservatorio di Parma).

La Borsa di Studio avrà un valore di € 5.000, da suddividere tra i componenti del gruppo vincitore, e sarà uno strumento offerto ai giovani talenti per la loro crescita professionale e artistica. L’iniziativa valorizza i principi ispiratori dell’appartenenza al Rotary con un’attenzione particolare per la comunità locale, in tutti i suoi aspetti, dagli ambiti culturali, a quelli sociali e culturali. Un progetto concreto nel segno del motto che il Rotary “connette il mondo” ed è “capace di offrire opportunità”.

Al termine della finale la borsa di studio sarà consegnata al vincitore dal Rotary Parma Est. L’ingresso è libero e gratuito.