"Scintille di Natale" dal 30 novembre al 3 dicembre 2023

Il gruppo di lettura Scintille bookclub di Parma festeggia il Natale dal 30 novembre al 3 dicembre 2023 con la rassegna “Scintille di Natale – FuoriRotta” realizzata grazie al contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del bando “Leggere crea indipendenza”. Italia Veloce, Colonne28, La Nuova Editrice Berti e il Cinema Astra, ospitano quattro giorni di incontri dal vivo con alcuni dei protagonisti della letteratura e della comunicazione, all’insegna di libri, graphic novel, un omaggio a Italo Calvino, una mostra di illustrazione, un workshop, uno shop natalizio e la tradizionale riffa di Natale a tema libresco. Il tema di quest’anno, FuoriRotta, intende ampliare lo sguardo sulle contaminazioni di linguaggi e sulla mescolanza dei generi; in quattro giorni di incontri navigheremo fuori rotta attraverso libri, musica, fiabe, graphic novel e letture ad alta voce divagando sulle forme espressive della narrazione contemporanea. Marta Ciccolari Micaldi (La McMusa) presenta Sparire qui, un itinerario on the road attraverso gli Stati Uniti in compagnia dei grandi della letteratura americana; insieme a Olga Campofreda e La Vee Tridente – La millenial geriatrica rifletteremo sul prorompente memoir di Britney Spears, The Woman in me, bestseller negli Stati Uniti dopo solo una settimana dall’uscita; Chiara Galeazzi presenta Poverina, un libro di autofiction che con la sua sagace ironia riesce a far ridere anche delle peggiori disgrazie della vita; un incontro con gli studenti delle scuole secondarie superiori dedicato ai graphic novel curato da Francesco Pelosi. Spazio anche all’esordio della giovane Morena Pedriali Errani con il suo romanzo Prima che chiudiate gli occhi con il quale ci invita all’ascolto e all’esplorazione delle identità che da sempre releghiamo in un angolo; Bernardo Zannoni, dopo lo straordinario esordio de I miei stupidi intenti, presenta il suo ultimo romanzo, 25, incentrato sul disorientamento universale che si affronta nel passaggio alla vita adulta.

L’ultima giornata si apre con un approfondimento su un classico di Jane Austen curato dalla Nuova Editrice Berti, continua con l’irriverente raccolta di racconti di Veronica Raimo, La vita è breve, eccetera e si conclude al Cinema Astra con un travolgente reading di Guido Catalano dedicato alla celebrazione del centenario della nascita di Calvino. E per finire, domenica 3 dicembre non mancherà un momento divertente e molto natalizio, ormai diventato tradizione: la grande riffa di Natale a tema libresco. Durante i tre giorni sarà allestito uno shop natalizio con i gadget in edizione limitata realizzati da Scintille con l’immagine dell’illustratrice Martina Lucidi @Naive, le illustrazioni di illustation.it per i regali di Natale e sarà possibile acquistare durante l’evento i libri degli ospiti grazie alla presenza dei partner Mondadori Bookstore, Libreria Diari di Bordo – Libri Per Viaggiare, Chourmo Enolibreria. Scintille di Natale è a cura di Camilla Mineo, Caterina Bonetti. Si ringrazia Colonne28, Italia Veloce, Cinema Astra e Nuova Editrice Berti. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per gli incontri con Marta Ciccolari Micaldi (La McMusa), l’evento dedicato a Britney Spears e alla Nuova editrice Berti è consigliata la prenotazione su Eventbrite e anche per l’acquisto dei biglietti di Guido Catalano al seguente link: https://www.eventbrite.com/cc/scintille-di-natale-2023-2843729 Per info: scintille.bookclub@gmail.com www.scintillebookclub.it

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE, Colonne28, Borgo delle Colonne 28 Ore 19: Marta Ciccolari Micaldi (La McMusa) presenta SPARIRE QUI. Un viaggio nel cuore degli Stati Uniti attraverso incontri, pagine di letteratura e sogni americani (Rizzoli, 2023) in dialogo con Francesca Laureri. Un viaggio alla scoperta degli Stati Uniti d’America attraverso la letteratura, il giornalismo, la pop culture e l’attualità. C’è una linea che unisce la vita di una donna nei suoi trent’anni a quella di un paese lontano, immenso e controverso: gli Stati Uniti. Questa linea attraversa metropoli, deserti, oceani e paesi di provincia e disegna storie personali e collettive che diventano storie di un paese intero. Da New York a Los Angeles, dal cuore del Texas fino alle vette del Colorado, questo libro è un viaggio sulle tracce della letteratura e della musica che ancora oggi nutrono il “sogno americano”. Con Sparire qui l’autrice ci porta alla scoperta del vero volto degli Stati Uniti in tutta la loro disarmante complessità e ci invita a perderci con lei sulle strade della solitudine, dello stupore, dell’ignoto e della libertà.

MARTA CICCOLARI MICALDI (1982), è giornalista, imprenditrice culturale e autrice. La McMusa è la voce italiana sulla cultura nordamericana. Fondato nel 2013 da Marta Ciccolari Micaldi, è un progetto che, attraverso un blog, un podcast, una newsletter e dei tour (virtuali e reali), racconta gli Stati Uniti usando la letteratura come chiave di interpretazione. Ore 20.30: Britney Spears, The Woman in Me (Longanesi, 2023) con Vee Tridente – La millenial geriatrica, Olga Campofreda, Samuel Alexander Acevedo A seguire dj set anni 2000 a cura di Carlotta Sisti. *Cocktail speciali durante la serata Ha venduto oltre un milione di copie negli Usa nella prima settimana: The Woman in Me è il libro del momento, un racconto coraggioso, una storia che parla di libertà, fama, maternità, sopravvivenza, fede e speranza. Parleremo del dirompente memoir di Britney Spears insieme a Vee Tridente – La millenial geriatrica, dj, speaker, podcaster e content creator, una delle massime supporter di Britney, Olga Campofreda ricercatrice in Italian studies presso la University College London, in ambito accademico si occupa di pop culture, feminist theories e rappresentazione mediatica della giovinezza e a Samuel Alexander Acevedo content creator, fotografo e videomaker, un vero cultore della materia nell’ambito della pop culture millennial.

VENERDÌ 1° DICEMBRE, Italia Veloce, Via Dalmazia 3/A ORE 19: Chiara Galeazzi presenta Poverina (Blackie edizioni, 2023), in dialogo con Carlotta Sisti «Poverina!». Di solito è accompagnato da un’espressione contrita, la testa piegata da un lato. È quello che l’autrice di questo libro si è sentita ripetere innumerevoli volte, dal giorno in cui il suo cervello ha misteriosamente deciso di cedere in un piccolissimo punto, provocando un gran casino. Questo libro è il racconto di tutto quello che è venuto dopo: la lenta guarigione, la difficile ricerca di una causa. Poverina non è una riflessione su quello che si capisce del mondo dopo una malattia – per quanto si sforzino di convincerci quelli che scrivono libri sull’argomento, l’esperienza della malattia non ci rende certo più saggi di prima. Anzi. Quello che cambia, però, è come il mondo inizi a guardarci con occhi diversi, quando al nostro corpo succede qualcosa che non dovrebbe succedere. Chiara Galeazzi ha scritto un memoir brillante ed emozionante: il resoconto di come una vita può venire stravolta da un momento all’altro, ma non per questo diventa meno interessante da raccontare.

CHIARA GALEAZZI (Milano, 3 dicembre 1986) è autrice e speaker radiofonica. Ha lavorato da VICE Italia come magazine editor, host di reportage e del programma Vice on SkyTG 24; per Rolling Stone come web editor e giornalista; come autrice tv per programmi comici, iniziando con “CCN – Comedy Central News con Saverio Raimondo”. Negli anni ha collaborato con i principali nomi della standup comedy italiana tra cui Michela Giraud, Edoardo Ferrario e Francesco de Carlo. È scrittrice freelance, collabora con Il Foglio e Domani, e ha una rubrica mensile su D di Repubblica. Ha due podcast, “Spassolini” sul mondo della comicità e “Réclame” dedicato alla pubblicità, insieme alla copywriter Tania Loschi. Nel 2022 ha condotto insieme a Filippo Ferrari “Prossimamente”, il primo podcast di Netflix Italia. Dal 2021 lavora a Radio Deejay insieme a Francesco Lancia e Frank Lotta nel programma “Chiara, Frank & Ciccio”.

SABATO 2 DICEMBRE

Italia Veloce, Via Dalmazia 3/A Ore 11: Superlettrici, Superlettori alla riscossa! Tra Fumetto e Realtà! Dal graphic novel storico all’intervista a fumetti Incontro con Francesco Pelosi, sceneggiatore dei graphic novel La luce e lo spazio. Un’intervista a Franco Battiato (Feltrinelli, 2023) e Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate (Round Robin, 2022). *Incontro dedicato agli studenti dell’Ipsia Primo Levi e del Liceo G. Ulivi di Parma, in collaborazione con Emc2 e Lostello Parma Ore 18: Morena Pedriali Errani presenta Prima che chiudiate gli occhi (Giulio Perrone, 2023) in dialogo con Alice Pisu & Antonello Saiz (Diari di bordo) L’esordio narrativo di Morena Pedriali Errani (27 anni, di famiglia sinta e circense, attivista per le minoranze romanì, semifinalista 2017 Campiello Giovani) è un romanzo che intreccia la Storia con la storia intima, la questione privata con quella pubblica, per dirla con Fenoglio: tra comunità e leggende sinti, potere delle donne, Seconda guerra mondiale, dolori, forza, resistenza (e Resistenza), memoria, diritti negati. La narrazione è incentrata sulla protagonista femminile, Jezebel, che combatte le discriminazioni della guerra, del genere e dell’identità anche attraverso il corpo. La storia di Jezebel è il canto di un popolo inascoltato, tenuto ai margini, su cui mai si rivolge lo sguardo. Una sola richiesta ci viene fatta dalla ragazza nelle prime pagine, da subito, e per l’ennesima volta, di non voltarci dall’altra parte, di non chiudere nuovamente gli occhi.

MORENA PEDRIALI ERRANI, 27 anni, nata e cresciuta a Ferrara, viene da una famiglia sinta e circense. È a sua volta artista circense, attivista per le minoranze romanì e parte del team Comunicazione di Movimento Kethane. Nel 2017 è arrivata in semifinale al Premio Campiello Giovani e l’anno successivo al Premio Chiara Giovani. Nel 2022, ha presentato alcuni scritti al Parlamento Europeo di Bruxelles con l'associazione rom Phiren Amenca. Ore 19: Bernardo Zannoni presenta 25 (Sellerio, 2023) in dialogo con Caterina Bonetti 25 è il nuovo romanzo di Bernardo Zannoni, autore di I miei stupidi intenti, Premio Campiello 2022, evento letterario dell’anno, un grande successo tra i lettori e i librai con 80.000 copie vendute. Alla sua seconda opera Zannoni racconta il mondo degli umani con la fantasia e la profondità emotiva con cui aveva narrato la società degli animali ne I miei stupidi intenti. Scrive un romanzo che ha i tempi scomposti e incoerenti della giovinezza, lo sguardo in cui si fondono dolcezza e crudeltà di chi ha fame di vita, la comicità e l’assurdo delle menti che si avviluppano su se stesse. Dalle sue incursioni appassionate, fiabesche, avventurose, scaturisce un disegno di sorprendente realismo, un ritratto pieno di curiosità e di premura, al tempo stesso divertito e sgomento di fronte a quegli strani esseri che compongono il genere umano.

BERNARDO ZANNONI (1995) è nato e vive a Sarzana. I miei stupidi intenti (Sellerio, 2021), il suo primo romanzo, ha vinto il Premio Campiello 2022, e nello stesso anno i premi Bagutta Opera Prima, Salerno Letteratura, Moncalieri e il Premio Severino Cesari. Il romanzo è in corso di pubblicazione in oltre dieci paesi.

DOMENICA 3 DICEMBRE ORE 11.30

Nuova Editrice Berti, Piazzale San Lorenzo 3, “Un Brunch con Jane Austen” Un incontro speciale in casa editrice per Janeites di vecchia data, ma anche per lettori curiosi pronti a immergersi nell’universo austeniano. Insieme a Elisa Morini (La Spettinata) e Cecilia Mutti parleremo della vita di Jane Austen, dei suoi romanzi, e di come possono servire anche nella vita di oggi. A seguire, libri scontati, idee regalo scintillanti e un brunch scintillante a cura di Nuova Pasticceria Lady. Ore 17.00: Italia Veloce, via Dalmazia 3/A Veronica Raimo presenta La vita è breve, eccetera (Einaudi, 2023) in dialogo con Caterina Bonetti (in collaborazione con Chourmo Enolibreria) Durante una scossa di terremoto una donna si trova a letto con un uomo, ma quello non è il suo letto e lui non è il suo fidanzato. Inizia così uno di questi undici racconti irriverenti, comici e amari insieme, in cui le relazioni sono piene di spigoli, e le donne, a volte impulsive o semplicemente buffe, traditrici eppure ancora pronte a fidarsi, sono esperte nel lasciarsi ma non nel lasciarsi andare. E soprattutto sanno prendersi molto sul serio o molto in giro, perché in fondo la vita è breve, eccetera. La scrittura di Veronica Raimo è graffiante e sensuale, ci fa ridere e subito dopo ci sferra un colpo durissimo, demolendo sempre le nostre rassicuranti convenzioni.

VERONICA RAIMO, scrittrice e traduttrice. Si occupa di cinema, letteratura e musica per diversi giornali. Ha tradotto, tra gli altri, F. Scott Fitzgerald, Octavia E. Butler, Ray Bradbury e Ursula K. Le Guin. I suoi ultimi libri sono Niente di vero (2022), vincitore del Premio Strega Giovani e del Premio Viareggio Rèpaci, e La vita è breve, eccetera, (2023), entrambi editi da Einaudi. A seguire la Scintillante Riffa di Natale! Ore 21: Cinema Astra, Piazzale A. Volta 3 Guido Catalano legge Calvino. Una lettura inedita e fiabesca, accompagnata al piano e alla fisarmonica dal Maestro Matteo Castellan *Biglietti su Eventbrite Guido Catalano, brillante poeta torinese o “Criminale Poetico Seriale” come si definisce lui stesso, celebra a modo suo Italo Calvino, in occasione dei cento anni della nascita. Lo farà leggendo brani tratti da Fiabe italiane: una raccolta di fiabe delle varie tradizioni orali d’Italia riunite in un unico volume e tradotte da Calvino in una lingua più semplice. Il tutto sapientemente intramezzato dalle Fiabe per adulti consenzienti di Catalano stesso e dalla fisarmonica del Maestro Matteo Castellan. Uno spettacolo favoloso per grandi e bambini!

GUIDO CATALANO nasce a Torino alle 8.50 del mattino del 6 febbraio del 1971 ed è ancora vivo. È poeta, scrittore, performer e anche un po’ rock star. Da anni porta i suoi libri (e la sua barba) in giro per l’Italia. Ha pubblicato D’amore si muore ma io no (2016), Ogni volta che mi baci muore un nazista (2017), Tu che non sei romantica, Poesie al megafono (2019), Fiabe per adulti consenzienti (2021), Amare male (2022) e Smettere di fumare baciando (2023). Fiabe Italiane: La produzione di Italo Calvino è davvero sterminata e spazia dai romanzi ai saggi, passando per racconti, curatele, epistolari e traduzioni fino ad opere per la musica. Nel 1956 vengono pubblicate le Fiabe Italiane: 200 fiabe raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e tradotte dai vari dialetti della penisola. Un lavoro certosino a cui Calvino ha dedicato due anni e che ha restituito e tramandato una parte di storia e folklore italiani: le “fiabe delle nonne” di tutte le regioni d’Italia, dalla Valle D’Aosta alla Sicilia. “Io credo questo: le fiabe sono vere.” (Italo Calvino)

SCINTILLE BOOKCLUB “Scintille, il bookclub illuminante”, gruppo di lettura di Parma per chi ha tra i 25 e i 40 anni. Scintille è uno spazio luminoso nato nel 2018 per parlare di libri in modo informale, è un gruppo di lettura dove scambiarsi opinioni partendo da colpi di fulmine letterari, autori abbaglianti e libri sfavillanti.Scintille Bookclub è una community di amanti della letteratura che soddisfa il bisogno di sperimentare esperienze di partecipazione attiva e progetti aggregativi e culturali di importanza cittadina. L’edizione 2023-2024 è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del bando “Leggere crea indipendenza” e ha come tema FuoriRotta.Scintille Bookclub è organizzato da Associazione culturale 360 Creativity Events, a cura di Camilla Mineo e Caterina Bonetti.