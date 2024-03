'Svelarsi': il 9 marzo al Teatro al Parco

Serata evento per sole donne (cis, trans, non binary)



per la Giornata internazionale dei diritti delle donne



drammaturgia e regia Silvia Gallerano produzione Teatro di Dioniso



di e con Giulia Aleandri, Elvira Berarducci, Smeralda Capizzi, Benedetta Cassio, Livia De Luca, Chantal Gori, Giulia Pietrozzini, Silvia Gallerano con il contributo di Serena Dibiase e la voce di Greta Marzano



allestimento luci Camila Chiozza



consulenza costumi Emanuela Dall’Aglio



in collaborazione con PAV nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe e Frida Kahlo Production



con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio e Roma Capitale



in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori



si ringraziano per il supporto e l’ospitalità ATCL per Spazio Rossellini, Lottounico, Fortezza Est e Fivizzano27



La cultura patriarcale insegna alle donne a limitare i propri desideri di potenza, ad accettare invasioni di campo, a mettersi in disparte. Svelarsi è un percorso di ricerca, per questo si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne (cis, trans e non binarie). Tutte quelle che si sentono e definiscono donne.



Dopo il successo della passata stagione, torna in scena SVELARSI – serata evento per sole donne (cis, trans, non binary).



Svelarsi, dopo le repliche andate tutte sold out allo Spazio Rossellini e le date milanesi, torna ora per una tournée che vedrà lo spettacolo in scena in molte piazze italiane: tra cui Udine, Genova, Milano, Torino, Roma, Parma.



Che cos’è Svelarsi? È uno spettacolo/esperimento/serata/happening/sabba/pigiama party/assemblea… qualcosa di indefinito e indefinibile, un momento di condivisione e di riflessione piuttosto allegro su temi come il femminismo, l’umiliazione, la rivalsa, il senso di colpa, l’autodeterminazione. É una serata per sole donne, che genera parecchie risate e una smodata sorellanza.



BIGLIETTERIA ONLINE E NEI PUNTI VENDITA VIVATICKET Intero euro 15.00

Ridotto euro 12.00 (over 65)

Ridotto euro 8.00 (studenti)

Ridotto euro 6.00 (carta giovani nazionale)

Carta abbonamenti cral 6 ingressi euro 50,00

Carta abbonamenti 6 ingressi euro 60,00



INFORMAZIONI



0521 992044 / biglietteriabriciole@solaresdellearti.it