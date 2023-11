Al Teatro Magnani di Fidenza i The Black Blues Brothers

Domenica 3 dicembre alle ore 17 si alza il sipario al Magnani con uno spettacolo che unisce stupore e comicità, che mescola la danza acrobatica e il mimo al mondo circense. I cinque acrobati dal talento incredibile di “The Black Blues Brothers”, sulle travolgenti note della colonna sonora del leggendario film di John Landis, ammaliano il pubblico con acrobazie mozzafiato. Uno show che ha registrato più di 800 date in tutto il mondo superando i 500.000 spettatori, tra questi anche Papa Francesco e la Famiglia reale inglese. In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco: ogni oggetto di scena diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e per coinvolgere il pubblico nell’azione. Sulla colonna sonora di uno dei cult movie per eccellenza, i cinque artisti kenioti fanno rivivere ogni sera uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi. Nato dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di show di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil), The Black Blues Brothers si è affermato come un must dell’intrattenimento dal vivo internazionale. Tra circo contemporaneo e commedia musicale, lo show di teatro acrobatico ha fatto il giro del mondo, e tra le centinaia di migliaia di persone conquistate da questi acrobati ci sono anche alcuni spettatori speciali, come Papa Francesco, che si è personalmente congratulato con loro durante alla fine di una loro breve esibizione in occasione di un’udienza papale nel 2022, e la Famiglia Reale Inglese, per la quale si sono esibiti durante la Royal Variety Performance, storica trasmissione della TV inglese. Lo spettacolo è stato presentato due volte con grandissimo successo al Festival Fringe di Edimburgo dove è stato scelto come miglior spettacolo di teatro fisico dal magazine Theatre Weekly. L'incredibile successo è valso agli acrobati un invito alla più rilevante vetrina del circo al mondo, il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, dove hanno ricevuto due premi speciali.