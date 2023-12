Torna in scena domenica 10 diecembre alle ore 16.30 al Teatro Europa, con un appuntamento rivolto al pubblico dei bambini, lo spettacolo “Mani d’argento” di e con Chiara Rubes e Franca Tragni, luci di Lucia Manghi, una produzione di Europa Teatri. All'eroina di questa rocambolesca fiaba vengono, complice un padre poco accorto, tagliate le mani. Da lì una serie di peripezie la portano ad allontanarsi dalla famiglia e poi, attraverso molte cadute e risalite con interventi magici o di pazienza, astuzia, sapere dell'eroina stessa, si arriva alla risoluzione felice: le mani ricrescono in materiale assai più prezioso che all'inizio, d'argento appunto. La fiaba sembra dire: realizzarsi significa non tanto non cadere ma alzarsi ogni volta e imparare. Molti eventi meravigliosi, tra paura e stupore, si snocciolano nel racconto e nello spettacolo in un gioco emozionante di luci e ombre dal ritmo mozzafiato. La protagonista impara a viaggiare senza meta quando la meta non è ancora chiara, ad affrontare il malvagio in vari modi ad incontrare maghi e farseli amici, a distinguere il buono dal cattivo e a scegliere il buono, a stare sola e anche a saper condividere ed amare, ad aspettare e a resistere. Sembra accordarsi agli avvenimenti in una danza e alla fine con l'istinto e l'intelligenza, ovviamente vincerà ma come ci arriva è fantastico. Una fiaba che parla dell’imparare la resistenza, parola che significa continuare senza sosta ma anche rendere forte, robusto, risoluto, non andare avanti tanto per andare avanti. Significa che stiamo facendo qualcosa di essenziale.