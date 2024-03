Tech drinks alle Officine On/Off

"Tech Drinks - Ep. 2 Developer" è il secondo aperitivo di networking alla scoperta delle professioni tech e digital organizzato da SheTech a Parma all'interno del progetto Digital EmpowHer².



?? Grazie alla testimonianza di 3 professioniste del codice scopriremo con chi lavorano, qual è il loro background e in generale come si sono approcciate alla professione Developer: Elisa Bordoli, iOS Team Lead, Angela Calderini, Software Developer in Tas Group e Gaia Codeluppi, IT Project Manager in Max Mara Fashion Group.



?Dopo l'intervista, condotta da una SheTech Ambassador, concluderemo la serata con un momento di networking davanti a un bell'aperitivo



Ti aspettiamo giovedì 4 aprile 2024 dalle 18:30 alle 20:00 presso Officine On/Off (Strada Naviglio Alto, 4/1, Parma).



L'evento è organizzato da SheTech, On/Off e Piano C in collaborazione con la community Data Science & Artificial Intelligence Parma, all'interno del progetto #DigitalEmpowHer², con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Parma.



La partecipazione è gratuita previa registrazione online a questo link https://bit.ly/TechDrinksDeveloper