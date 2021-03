Verdi360° - La Vita in Musica - The Multimedia Show a Parma Capitale della Cultura

Giuseppe Verdi è universalmente considerato uno dei compositori più influenti della storia. Conosciuto in tutto il mondo, a lui sono stati dedicati tre conservatori, molti teatri e monumenti. Perfino la città di New York gli ha destinato un’intera piazza, la Verdi Square di Manhattan, con annessa statua raffigurante il compositore italiano. La sua musica diventò, ed è ancora, simbolo del movimento risorgimentale per l’unità d’Italia.

L’Arte incontra lo spettacolo. Uno viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nella vita di Giuseppe Verdi per scoprire la

storia e i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione

VERDI 360° – La Vita in Musica - The Multimedia Show è la nuova mostra- evento ideata da Navigare in occasione del 120° anniversario dalla morte del celeberrimo compositore italiano. Un emozionante spettacolo multimediale, costruito sull’interazione tra musica e proiezioni, che racconta la biografia dell’artista attraverso un format nuovo, moderno e coinvolgente.

L’obiettivo è quello di avvicinare un pubblico vasto alla vita di Giuseppe Verdi e, per estensione, all’opera lirica creando un contesto originale ed emozionante dove promuoverne l’ascolto. A tal fine, Navigare Srl assegna alla location un ruolo essenziale e, per questo show, sono state scelte alcune delle più belle chiese sconsacrate situate nei centri storici più importanti d’Italia.

La regia di questo spettacolo totalmente innovativo – capace di unire arte, performance, musica e le tecnologia più avanzata applicata al live entertainment per raccontare la genesi di un grande artista è di Andrea Ortis A questo show, inoltre, non mancano i contributi di celebri attori del cinema e del teatro italiano che daranno voce a Verdi e alle persone a lui care attraverso la rilettura delle lettere pervenute e conservate al Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto.

La Vita in Musica – The Multimedia Show è un progetto itinerante che verrà promosso a livello nazionale, cercando di toccare i luoghi italiani che furono rilevanti alla carriera dell’artista. Come prima tappa del tour è stata scelta la città di Parma in quanto città natale di Verdi e Capitale Italiana della Cultura 2020+21. La location che ospiterà lo show in prima nazionale sarà la chiesa sconsacrata di “Borgo delleColonne” la cui navata principale accoglierà il pubblico.

