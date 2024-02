'Verso B': il 25 febbraio al Teatro al Parco

di e con Dario Garofalo e Paolo Piano

regia Danila Barone e Dario Garofalo

produzione Teatro del Piccione

dai 6 anni



Lo spettacolo B è un luogo misterioso, una città il cui nome sembra impronunciabile; andare Verso B racconta il nostro incedere in questi tempi bui, in cui si susseguono eventi che per molti sembravano ricordi lontani (epidemie, carestie, migrazioni, guerre) e che invece sono diventati per tutti la realtà quotidiana. Ma nonostante tutto, l’umanità procede verso un luogo migliore, che sia una terra di pace o l’idea di un mondo sano o ancora il desiderio di un’aria pulita, a portata di respiro. E così, con la medesima testardaggine, questo spettacolo ha avuto vita, prendendo le mosse dall’intero patrimonio di storie bibliche con l’intento di farne una narrazione luminosa, vivida, coraggiosa, attraversando gli anni tra i più impervi della nostra convivenza civile, fino a richiederci una cosa precisa: un racconto di formazione, il diario di un viaggio straordinario in cui un padre e un figlio fuggono da un mondo distrutto verso un luogo di cui non conoscono neanche il nome B, appunto.



Questo viaggio durerà due giorni e due notti, tra lande desolate e mercati esotici, in uno spazio teatrale ingombro solo di un carretto da nomadi, ricolmo dello stretto necessario per vivere. Ad ogni sosta, il padre racconterà al figlio delle storie esemplari, utili a che il viaggio proceda e con esso il percorso di crescita del figlio. Ed ecco che le peripezie bibliche di Abramo, Sara e Isacco si conformano come le

storie da narrare, cui fare riferimento per ampliare la portata di questo viaggio, per dargli corpo, una posizione nel fluire del tempo.



Infine, come si conviene, i nostri eroi raggiungeranno B, e attraverso un coinvolgimento inatteso degli spettatori in platea, ci troveremo tutti di fronte ad una certa, antica torre appena costruita e già così precaria…ma questa è ancora un’altra storia.



BIGLIETTERIA ONLINE E NEI PUNTI VENDITA VIVATICKET

Biglietto unico euro 5,00 (fino a 3 anni gratuito)

Abbonamenti 6 ingressi euro 25,00

Abbonamenti 10 ingressi euro 45,00



INFORMAZIONI

0521 992044



www.solaresdellearti.it