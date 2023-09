L’8 settembre 2023 é la giornata mondiale della fisioterapia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Prosegue l’iniziativa "12 mesi di prevenzione" promossa, in occasione del 10° anniversario, dal PacC. Il Poliambulatorio Città di Collecchio ha così deciso di celebrare l’8 Settembre, Giornata mondiale della Fisioterapia, dedicando la promo del mese alla prevenzione fisioterapica con la possibilità di eseguire gratuitamente una valutazione fisioterapica, dal lunedì al venerdì con disponibilità sia al mattino che al pomeriggio, previa prenotazione. La Giornata mondiale della fisioterapia è stata istituita nel settembre 1996 ed è un’occasione per sensibilizzare le persone circa il fondamentale contributo che la Fisioterapia dà alla Salute delle Persone di tutte le età e in moltissime condizioni. Il mese di settembre, con il rientro dalle ferie estive, è un momento che richiede a tutti noi un riallineamento al quotidiano, alla routine di tutti i giorni. Affiancare un’attività fisica personalizzata al nostro stile di vita potrebbe aiutare il mantenimento di uno stato di benessere raggiunto o desiderabile. Al PacC “La valutazione fisioterapica è da intendere come un primo approccio alle problematiche disfunzionali e/o dolorose che i pazienti portano alla nostra attenzione. Il fisioterapista effettuerà un colloquio conoscitivo e un attento esame obiettivo che permetterà di intraprendere un trattamento personalizzato e condiviso con i Medici del Centro.” spiega la Dott.ssa Elena Maria Grillo, Fisiatra e Referente del Centro di Medicina Riabilitativa e Ortopedia del Poliambulatorio. Obiettivo principale dei fisioterapisti del Poliambulatorio é quello di creare una collaborazione quotidiana tra le diverse figure sanitarie presenti al suo interno. “L'approccio multidisciplinare permette il confronto, la collaborazione e la programmazione di un percorso personalizzato sul paziente, che in questo modo può essere costantemente monitorato ed eventualmente aggiornato a seconda delle modifiche del quadro clinico” continua la Dott.ssa Grillo. I fisioterapisti del PacC si occupano in particolare di rieducazione posturale, riabilitazione post-operatoria, massoterapia, riabilitazione neurologica e recupero funzionale dell'atleta e trattano il paziente combinando tecniche manuali, terapie fisiche ed esercizi terapeutici. Le prestazioni offerte sono molteplici e spaziano dalla kinesiterapia alle onde d’urto focali. Inoltre si organizzano corsi collettivi di Clinical Pilates. Un programma fisioterapico personalizzato verrà sottoposto alla valutazione dei pazienti che volessero valersi della promo del mese di settembre, al PacC. Tutti gli aggiornamenti relativi all’iniziativa del mese sono disponibili sui canali social del PacC e sul Blog www.paccpoliambulatorio.it