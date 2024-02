FOTO - Il Parco Ducale allagato

Persiste il maltempo con piogge diffuse nel parmense. Dalle 5 della scorsa notte in città sono caduti più di 60 millimetri di pioggia. Un quantitativo superiore rispetto alla media attesa nell'intero mese di febbraio, quando di solito in città cadeva pioggia per 54 millimetri. Il Parco Ducale è allagato, come si vede dalle foto inviate alla nostra redazione da un lettore. Poco più oltre, in via Europa, c'è stata una piccola esondazione del Parma all'altezza dei campi da calcio.Nevicate relegate alle quote più alte. È prevista tuttavia un'attenuazione dei fenomeni in serata dalla pianura.