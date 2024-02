Meteo, continua il febbraio anomalo: caldo, nebbia e foschia

Prosegue il febbraio anomalo in Emilia-Romagna, caratterizzato da una forte assenza di precipitazioni. Le previsioni meteorologiche per oggi, secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, segnalano su Parma un cielo velato da nubi alte e sottili, con parziali schiarite nel corso della giornta. La nuvolosità tenderà a divenire più consistente dalla sera. Queste favoriranno le formazioni di nebbie e foschie dense. Temperature minime in leggero aumento.