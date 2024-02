Neve, in montagna tornano i fiocchi

È arrivata la neve sull'Appennino parmense. A Parma, oltre i 700 metri, il paesaggio è imbiancato. Località Lagdei ha raggiunto gli zero gradi. Il Rifugio Mariotti al Lago Santo Parmense e la Marmagna sono sotto la coltre bianca. Anche a Bedonia è caduto qualche fiocco. Le strade sono imbiancante ma, per ora, non si segnalano disagi relativi alla viabilità.

In città, invece, la pioggia è caduta in maniera abbondante. Da inizio mese sono caduti 26 millimetri. La norma del mese è di 54 e siamo solo a metà; ma è prevista pioggia per quasi tutta la settimana.