Marzo, quanta pioggia in città: sono già 61 millimetri

La pioggia che da giorni sta cadendo sul Parmense non accenna a diminuire. Qualche tregua si è avuta nella giornata di mercoledì, al pomeriggio, salvo poi riprendere con i rovesci durati per tutta la notte. Precipitazioni abbondanti che hanno fatto scattare l'attenzione soprattutto sulla montagna, martoriata nella precedente ondata di maltempo. Non si hanno segnalazioni relativi a danni, solo qualche cantiere lavora a singhiozzo perché il brutto tempo non aiuta ad accelerare le pratiche per il ripristino della viabilità in determinate zone colpite qualche settimana fa da movimenti franosi. Tuttavia è atteso un miglioramento nel pomeriggio, ma intanto questo in corso è già un marzo oltre la norma, che ha superato i quantitativi di pioggia rispetto a quelli di un anno fa. Sono 61,4 i millimetri di acqua caduti fino alle 11 del 28 marzo. Di questi tempi, nel 2023, ne erano venuti giù appena 26. Negli ultimi trent'anni, il valore medio delle piogge a marzo si era attestato sui 59 millimetri. Con ancora qualche giorno davanti siamo già oltre la media. E le previsioni non promettono nulla di buono.