Meteo, arriva il grande freddo

Anche su Parma è attesa una rapida ondata di freddo nel corso del weekend. Venerdì 19 gennaio un impulso di aria artica farà il suo ingresso sull'Italia e porterà un aumento dell'instabilità sulla nostra regione nel corso del giorno. Precipitazioni a carattere sparso impegneranno le nostre province soprattutto tra pomeriggio e sera, quando tenderanno a concentrarsi specie a ridosso dell'Appennino. I fenomeni saranno accompagnati da un deciso rinforzo della ventilazione di bora e da un calo termico che, dopo una prima parte di giornata ancora relativamente mite, causerà una rapida diminuzione della quota neve fin verso i 200 metri a fine giornata. Non ci attendiamo accumuli particolarmente significativi, al più una spruzzata fino a quote collinari. "L'impulso instabile scivolerà rapidamente al Sud favorendo un generale miglioramento nella giornata di sabato 20 gennaio - spiega Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com - che sarà in prevalenza ovunque soleggiata così come la giornata di domenica 21 gennaio. Nel weekend il clima sarà comunque piuttosto freddo con gelate diffuse e minime in pianura anche prossime ai -5°C all'alba di domenica. Durante la prossima settimana è atteso il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia per cui nella parte finale del mese di Gennaio il tempo sarà asciutto e stabile".