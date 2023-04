Meteo, instabilità fino al weekend: sabato c'è il sole ma domenica torna la pioggia

Meteo Emilia Romagna. Vortice in arrivo dal nordest Europa con piogge e temporali fino a venerdì. La tendenza per il Ponte del 25 aprile Dall’Europa nordorientale un vortice alimentato da aria fredda si muoverà velocemente verso sudovest attraversando mezzo continente e raggiungendo mercoledì sera l’arco alpino. A parte un po’ di variabilità mercoledì pomeriggio sulle zone appenniniche, sulla nostra regione le conseguenze si avvertiranno da giovedì, quando il vortice si sposterà verso la Francia e innescherà un richiamo di correnti umide e instabili orientali che determineranno tempo a tratti instabili con qualche rovescio o temporale, soprattutto dal pomeriggio sulle provincie centro-orientali. Gli ultimi strascichi di instabilità si attarderanno venerdì, quando rovesci e temporali interesseranno dal pomeriggio le aree appenniniche, sconfinando entro sera alle pianure centro-occidentali. Per il Ponte del 25 aprile è attesa una temporanea stabilizzazione del tempo sabato, con prevalenza di sole e temperature in aumento. Tra domenica e lunedì però nuovi episodi di instabilità potrebbero tornare a coinvolgere l’Emilia Romagna, con piogge, rovesci e temperature in diminuzione.

METEO PARMA

Mercoledì sarà una giornata in prevalenza soleggiata e molto mite, con temperature massime fino a 23°C. Giovedì sono attese condizioni di maggior variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti che potranno innescare alcune brevi piogge, provocando un certo calo termico con massime sui 19°C. Venerdì qualche temporale giungerà giusto nelle ore pomeridiane, di breve durata, mentre sabato è previsto un miglioramento con ritorno a condizioni soleggiate e temperature in ripresa. Da domenica però potrebbero tornare nuove piogge, anche per l’inizio della settimana successiva.