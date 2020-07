Parma, ci si aspetta un week end rovente: temperature fino a 40 gradi

E' attesa un'ondata di caldo africano che si riverserà su tutta la pianura Padana. Le previsioni per i prossimi giorni parlano di temperature che toccheranno punte di 36-38 gradi a partire da martedì. Anche Parma sarà interessata al fenomeno. Il picco del caldo è atteso per il fine settimana. La temperatura attesa su Parma, dovrebbe assestarsi sui 37 gradi da martedì a giovedì per poi salire a 38 gradi venerdì e 39 sabato e domenica.

