Ottobre: analisi gratuite di ferro e ferritina per il mese della salute al Poliambulatorio città di Collecchio

Le analisi, gratuite, saranno disponibili per i pazienti che prenoteranno presso il poliambulatorio PacC nel corso di ottobre, fino ad esaurimento posti, senza prescrizione medica. Sarà possibile effettuare questi esami tutti i giorni dalle 09.30 alle 10.30, tramite un semplice prelievo di sangue. Il risultato sarà inviato entro le 24 ore ed in caso di valore anomalo potrà essere a disposizione il Medico Internista del Centro, dott. Matteo Curti, per un consulto più approfondito. Perché è importante? “I bassi livelli di ferro – spiega il dott. Matteo Curti – possono incidere sulla qualità di salute della persona determinando, specialmente nelle donne, anemia, aumento di episodi di emicrania, affaticamento, irritabilità e una riduzione nella capacità di concentrazione. Riconoscere e affrontare questa carenza in modo tempestivo è fondamentale per una vita sana e attiva.” Dettagli dell'offerta: • Cosa: Analisi del sangue gratuite per la ricerca di ferro e ferritina • Quando: Per tutto il mese di ottobre • Dove: PacC, Poliambulatorio Città di Collecchio • Come prenotare: Chiamando il 0521 1682359, messaggi whatsapp al 342 6126001 o scrivendo a prenotazioni@pacc.it Come sottolinea il dott. Matteo Curti "L'obiettivo principale di questa iniziativa è quello di educare la comunità sulla prevenzione delle malattie attraverso controlli regolari. Vogliamo incoraggiare le persone a prendersi cura della propria salute in modo proattivo. Si tratta di esami fondamentali per valutare il benessere generale e per individuare precocemente problemi di salute legati ai livelli di ferro.” Il PacC, Poliambulatorio Città di Collecchio, nel suo decimo anniversario si è voluto assumere un importante impegno, quello di favorire la prevenzione sanitaria collettiva rendendola maggiormente accessibile alla comunità locale. Da inizio anno, con la promozione “I Mesi della Salute”, il Poliambulatorio ha offerto un esame gratuito al mese ai suoi pazienti, un'iniziativa che ha riscosso un notevole successo. Questa iniziativa unica ha catturato l'attenzione della comunità fin dall'inizio dell'anno, dimostrando l'impegno costante del PacC Poliambulatorio Città di Collecchio nel promuovere la salute e il benessere dei suoi pazienti. Con l'offerta di un esame gratuito diverso ogni mese, il Poliambulatorio sta affrontando una serie di temi legati alla salute, dalla prevenzione al controllo delle malattie. I Mesi della salute stanno dimostrato che la prevenzione è fondamentale e che l'accesso a controlli sanitari regolari può fare la differenza nella vita delle persone.