Amministrative: in provincia di Parma 27 comuni al voto

Per le elezioni amministrative, che si terranno l'8 e il 9 giugno 2024 in provincia di Parma si voterà in 27 comuni. Se da un lato sarà un banco di prova per le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra dall'altro sarà l'occasione per verificare la fiducia dei cittadini agli attuali amministratori. Sempre l'8 e il 9 giugno si voterà anche per Elezioni Europee.

Ecco i 27 comuni della provincia di Parma che andranno al voto: Albareto, Bedonia, Berceto, Bore, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Fidenza, Fornovo, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Noceto, Polesine Zibello, Roccabianca, Sissa Trecasali, Sorbolo Mezzani, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Valmozzola, Varsi.

Elezioni amministrative l'8 e il 9 giugno: quando si vota

Si vota sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Gli elettori dovranno presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto di voto, e un documento di identità o riconoscimento valido. Si raccomanda di controllare per tempo la validità dei documenti e il possesso della tessera elettorale. È bene verificare se la tessera elettorale ha ancora spazi per i timbri o se sono esauriti, se è deteriorata o è stata smarrita. Si invitano i cittadini a fissare per tempo l'appuntamento per rinnovare la tessera elettorale nel caso in cui sia esaurita o smarrita.