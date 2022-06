Il “Banchetto Day” di coalizione per Michele Guerra sindaco

"Come ogni sabato mattina - si legge in una nota - la presenza di tutte le liste a sostegno di Michele Guerra tra le parmigiane e i parmigiani dei quartieri cittadini è stata forte, si è infatti rinnovata quella che è ormai diventata una tradizione di questa campagna elettorale, ma con una grande novità: il “Banchetto Day” di coalizione. L’appuntamento di partecipazione popolare vissuto tra le strade e le piazze di Parma ha fatto registrare una splendida crescita e un grande arricchimento in termini di rappresentanza della città: i banchetti organizzati da tutte le forze della coalizione si sono uniti portando la bandiera del candidato sindaco Michele Guerra, offrendo il programma elettorale per la città del futuro, illustrando le idee per quella dimensione di vivibilità ambientale e solidaristica che i cittadini hanno più volte manifestato essere una delle priorità da portare avanti per quanto riguarda l’azione di governo della prossima amministrazione comunale, unitamente alla tutela del decoro e della sicurezza.

Aspetti, questi ultimi, che riguardano la città in generale e specificamente alcuni ambiti cittadini, come ribadito una volta di più ai tanti volontari e militanti che si sono messi all’ascolto delle esigenze avanzate dai cittadini. I banchetti di coalizione si sono svolti in Centro, in via Mazzini e in Ghiaia, in Oltretorrente, in via D’Azeglio, ai quartieri Lubiana e San Lazzaro, di fronte alla Rocca, e al Molinetto, in largo Luigi Mercatini, una mattinata che ha ribadito l’unità con la quale la coalizione a sostegno della candidatura di Michele Guerra sindaco vuole proseguire il proprio percorso di avvicinamento ad una data fondamentale per Parma: il 26 giugno, quando il ballottaggio per le amministrative porterà le parmigiane e i parmigiani a scegliere tra il futuro della città e un passato che sta cercando di presentarsi nuovamente, con un maquillage di facciata, tenendo nascosti tutti gli errori fatti sotto un esile velo".