Berceto, Simona Acerbis verso la candidatura a sindaco

Elezioni per la scelta del sindaco a Berceto. Simona Acerbis, attuale Direttrice dell'Agenzia Territoriale per l'Energia e la Sostenibilità di Parma, dovrebbe essere il secondo nome per quanto riguarda la sfida per la poltrona di primo cittadino. Mentre Giovanni Paolo Bernini non ha nascosto la volontà di candidarsi nella città di origine dei nonni e del padre, la candidatura di Simona Acerbis sarebbe nata all'interno dell'area che fa riferimento al sindaco Luigi Lucchi, che non si presenterà alla sfida elettorale.