Consiglio comunale, seconda giornata della maratona sul bilancio: confronto tra maggioranza e opposizione

Dopo le quasi dieci ore di discussione nella giornata di ieri, martedì 19 dicembre, prima parte della maratona per l'approvazione del Bilancio preventivo 2024-2026, nel pomeriggio del 20 dicembre è iniziata la seconda seduta del Consiglio comunale. Dopo la discussione delle ultime cinque mozioni - in totale sono state presentate 56 mozioni - è iniziata la discussione relativa al bilancio vero e proprio.

Dopo gli interventi degli esponenti dell'opposizione - Ottolini, Vignali, Brandini, Ubaldi, Bocchi - hanno relazionato gli assessori parlando degli interventi presenti all'iinterno del bilancio 2024-26 nei vari settori. Dopo i primi interventi per un massimo di 6 minuti a consigliere ci saranno le repliche di un massimo di 3 minuti a consigliere.

La consigliera Maria Federica Ubaldi di Civiltà Parmigiana: "Per i nidi e la scuola dell'infanzia, un tema sul quale ci siamo spesi tanti in questo ultimo anno. L'ultima lista di attesa era lunga in modo sconfortante. Nel 2022 le dimissioni convalidate dall'Ispettorato del Lavoro sono state più di 61 mila, la maggior parte delle quali donne. Se il trend continua ad essere questo le domande continueranno a diminuire ma solo perchè non si faranno più figli. Deve nascere un progetto condiviso per rispondere ai bisogni delle famiglie, per esempio sulla convenzione con le scuole paritarie.

Il consigliere Ottolini di Europa Verde: "In questi giorni più volte è stato evocato il ponte Nord, con la sua promessa mancata, oggi frequentata dalla popolazione più problematica. Oggi un passato di presunta ricchezza presenta il conto con tanti spazi vuoti. Dovremmo abbandonare in modo deciso quel modello. Questo bilancio non è all'altezza della sfida posta: siamo ben lontani dall'obiettivo di emissioni zero entro il 2030. Non abbiamo investimenti su nuove filovie e si continua a progettare senza tenere conto degli errori del passato

Il consigliere Bocchi, capogruppo di Fratelli d'Italia: "Il documento sul bilancio è corposo e si presta ad una duplice lettura: da un lato mi sembra una riproposizione di quello dell'anno scorso. Rimangono anche alterati gli obiettivi in modo un pò pomposo: si va dalla fame nel mondo all'educazione alla pace, fino all'inclusione. Sarà importante vedere come saranno tradotte in concrete azioni amministrative. Per il sociale sono previsti 74 milioni di euro per il sociale. Centomila euro sono stati stanziati per la popolazione Rom e Sinti, che sono 107 a Parma. Per la famiglie viene stanziato poco più di un milione e 200 mila euro: non si parla di quoziente familiare, come avevamo proposto in una mostra mozione, proposta anche dal gruppo Vignali. Gli interventi sulla sicurezza sono insufficienti: è prevista l'introduzione di un solo vigile di quartiere".