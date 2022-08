Cavandoli: "Mettere un tetto del 4% ai rincari in bolletta"

"Mettere un tetto del 4% agli aumenti delle bollette energetiche rispetto ai prezzi dello scorso anno - sottolinea Laura Cavandoli, deputata della Lega, candidata del Centrodestra alla Camera dei Deputati nel collegio Uninominale di Parma. Come avviene in Francia è necessario per difendere famiglie e attività economiche da costi non sostenibili. Il rischio che molte imprese non riescano a riaprire, che i negozi chiudano e che le famiglie non siano in grado di pagare le bollette è concreto ed altrettanto concreta deve essere la risposta delle istituzioni. L’allarme lanciato da associazioni, commercianti, imprese, enti locali non deve essere ignorato, ma raccolto e affrontato subito da tutte le forze politiche. C'è un Governo in carica con i poteri per varare provvedimenti necessari a difendere dai rincari il tessuto economico e sociale del Paese. La crisi in atto deve essere affrontata con atti concreti e rapidi per prevenire conseguenze ben più gravi soprattutto dal punto di vista sociale.

Già da subito occorre una proroga immediata degli sconti su carburanti e bollette in scadenza a settembre, semplificazioni e maggiore informazione su sconti, crediti fiscali e dilazione dei pagamenti ottenuti dalla Lega al governo come il bonus sociale che prevede sconti in bolletta per famiglie con Isee fino a 12 mila euro o fino a 20 mila per famiglie numerose. Bisogna estendere ed esigere che sia versata la tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche che già dovevano essere versati entro il 30 giugno.

In prospettiva, per evitare il ripetersi di nuove crisi energetiche il nostro Paese deve anche agire per tempo con politiche serie per ridurre l’elevata dipendenza energetica che ci penalizza, ampliare il mix energetico, diversificare le fonti di approvvigionamento, potenziare le interconnessioni delle reti con gli altri paesi, promuovere la concorrenza in un quadro normativo certo e stabile.