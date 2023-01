Civiltà Parmigiana, Azione ed Europa Verde: "Insieme per rivalorizzare la Casa del Suono"

“La nostra volontà è quella di tutelare e animare uno spazio cittadino nato per rappresentare la passione di Parma per la musica e il teatro a 360 gradi. La Casa del Suono accoglie al suo interno una preziosa raccolta di fonoriproduttori e di eccezionali impianti di riproduzione sonora e deve essere vissuta e utilizzata al massimo delle potenzialità che può offrire, ossia come un servizio dedicato alla ricerca scientifica ed artistica, alla didattica e alla divulgazione della musica”.

Per promuovere l'esigenza di attenzione e ripristino nei confronti di un luogo di cultura, in occasione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio preventivo 2023-2025, i gruppi consiliari di Civiltà Parmigiana, Azione e Europa Verde, hanno presentato una mozione che richiedeva la manutenzione del Lampadario Sonoro e della Sala Bianca, il completo ripristino del percorso espositivo storico museale e la riattivazione dei totem interattivi al suo interno. “Siamo molto soddisfatti per la piena accettazione di questa mozione. E sarà nostra cura monitorare che l’impegno preso insieme a tutta la maggioranza venga rispettato, in modo che la Casa del Suono torni ad essere un centro di eccellenza della riproduzione sonora”.