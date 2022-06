Effetto Parma: "Abbiamo rialzato la città, ora vogliamo correre con lei"

Manca una manciata di ore alle elezioni amministrative e proprio in questi momenti elettrici e concitati si fanno strada ricordi e riflessioni legate ai mandati appena trascorsi. "La mattina del 21 maggio 2011 - racconta Federico Pizzarotti - è iniziata con un saluto ai colleghi e un caffè in piazza, poi quel boato, indimenticabile".

"Abbiamo deciso di metterci in gioco - dicono i rappresentanti di Effetto Parma - per risollevare la nostra comunità, la città dal cuore grande che abbiamo amato fin dai primi giorni della nostra avventura politica, ci ha permesso di fare qualcosa di concreto, che riassumesse la nostra gratitudine verso chi ci ha scelto e confermato. “Oggi - ha proseguito il sindaco uscente - con qualche capello bianco in più, sicuramente più esperienza, ma ancora lo stesso entusiasmo, voglio una Parma che possa guardare al futuro”. I primi gesti che abbiamo fatto verso Parma sono stati di cura, cura verso una comunità e una città che per anni sono finite alla ribalta delle cronache per tutti i motivi più sbagliati. Abbiamo visto la reputazione della nostra città sporcata da scandali e egoismi, non poteva essere lasciata in quelle condizioni. È stato un percorso lungo, complesso e faticoso, ma la soddisfazione di aprire oggi un giornale e vedere Parma accostata ad un traguardo nazionale o internazionale è difficile da esprimere a parole. Parma Capitale Italiana della Cultura; Parma, Città Creativa Unesco per la Gastronomia; il premio europeo CIVITAS per l’impegno di Parma verso la neutralità climatica, sono la prova concreta del nostro impegno verso di voi parmigiani che avete creduto nel nostro progetto. Pur non essendo una “grande” città, se parliamo di mere dimensioni, Parma è riuscita ad aggiudicarsi premi e superare sfide enormi. Il motivo è semplice: la sua comunità, le persone che vediamo quotidianamente passarci accanto tra una via e l’altra, hanno dimostrato di potersi stringersi attorno ad un obiettivo, condividerlo, mettendo da parte differenze per trovare uno scopo comune.

È così che siamo riusciti a scalare le classifiche nazionali, come quella dedicata alla qualità della vita, rimanendo secondi solo dopo Bologna nella nostra regione. “Ora - sottolinea il vicesindaco Marco Bosi - siamo un esempio virtuoso per le altre città.” Abbiamo dato a Parma un respiro europeo, puntando su un consumo di suolo sotto zero, una mobilità sostenibile e investimenti dedicati alle scuole. Abbiamo sempre pensato al futuro della nostra comunità senza perderci in progetti mirabolanti e insostenibili, ma con concretezza, dedizione e un’instancabile voglia di fare. Ci avete premiato con la vostra fiducia per 10 anni, confermando che le nostre competenze e la nostra esperienza hanno fatto la differenza per Parma. Vi chiediamo di farlo ancora questa domenica. Siamo riusciti a rialzarci, ora è finalmente arrivato il momento di correre".