Amministrative del 12 giugno: ecco come richiedere la tessera elettorale

In vista delle prossime consultazioni elettorali fissate per il giorno 12 giugno 2022, vogliamo ricordiare di controllare per tempo le tessere elettorali per evitare le code dell’ultimo momento.

La nuova tessera può essere richiesta in caso di esaurimento degli spazi disponibili, deterioramente, furto, smarrimento ( non è necessario effettuare la denuncia presso le Forze dell’Ordine ).

Per richiederla, è necessaria la prenotazione con una delle seguenti modalità:

· se possiede le credenziali SPID, CIE o CNS, utilizzi il servizio online www.servizi.comune.parma.it alla voce Servizi Demografici, Elettorale, Richiesta online duplicato della tessera elettorale

· se non possiede le credenziali SPID, CIE o CNS, telefoni al Contact Center del Comune di Parma tel. 052140521

Quando la tessera sarà pronta per il ritiro, il Comune le invierà una comunicazione tramite SMS o email e potrà presentarsi al DUC, senza appuntamento, in orario di apertura al pubblico.

E’ possibile ritirare la tessera elettorale anche per:

· familiari presenti nel proprio stato di famiglia. Non è richiesta la delega al ritiro

· per altra persona. E’ richiesta la delega al ritiro. Per scaricarla, accedere al portale del Comune di Parma, scheda servizi Tessera elettorale, Modulistica

Per maggiori informazioni, consultare la scheda servizio 'Tessera elettorale' nel portale del Comune di Parma www.comune.parma.it sotto la voce Servizi - Anagrafe Stato Civile ed Elettorale – Elezioni - Tessera elettorale

Per essere aggiornato sulle prossime consultazioni elettorali, consultare il sito www.elezioni.comune.parma.it