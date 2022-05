Vignali: "Canova e Roberti escluse? Dispiaciuto e perplesso"

“Roberta Roberti e Michela Canova erano due mie avversarie alla carica di sindaco. La loro esclusione mi lascia sinceramente dispiaciuto e incredibilmente perplesso e non solo perché viene meno il diritto delle persone a scegliere con il voto democratico.



A causa della decisione della Commissione elettorale del Comune di Parma, confermata dal Tar, lasciano, infatti, il campo le uniche due donne in corsa, un fatto che di per sé è una sconfitta per tutti. A loro, alle loro sostenitrici e sostenitori, va tutta la nostrasolidarietà e il mio in bocca al lupo per il ricorso al Consiglio di Stato. Se c’è qualcuno che sta brindando per questa esclusione oggi, non siamo certamente noi”. Così il candidato sindaco civico Pietro Vignali.