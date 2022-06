Ecco come sarà il Consiglio comunale: gli scenari in caso di vittoria di Guerra o Vignali

Ecco come sarà il prossimo Consiglio comunale, in caso di vittoria al ballottaggio di Michele Guerra o in caso di vittoria di Pietro Vignali. Se domenica 26 giugno il candidato del centrosinistra supererà l'ex sindaco la maggioranza sarà composta da 20 consiglieri: 12 seggi andrebbero al Pd, 4 ad Effetto Parma, 3 a Guerra sindaco e 1 a Sinistra Coraggiosa.

L'opposizione, che ha a disposizione in totale 12 seggi sarebbe composta da 6 seggi della coalizione di centrodestra, divisi tra 3 alla lista del candidato, 1 alla Lega e 1 a Forza Italia. Gli altri seggi sarebbero distribuiti tra Dario Costi, che entrerebbe in Consiglio ed avrebbe a disposizione altri due seggi per la propria coalizione. Gli ultimi due sarebbero occupati da Priamo Bocchi, candidato di Fratelli d'Italia e dal candidato verde Enrico Ottolini.

Se inveve vincesse Pietro Vignali la maggioranza (composta sempre da 20 consiglieri) vedrebbe la presenza di 14 seggi della lista civiva Vignali sindaco. La Lega avrebbe 4 consiglieri e Forza Italia 2 consiglieri. All'opposizione ci sarebbero 5 consiglieri del Pd, 2 di Effetto Parma e 1 della lista Guerra sindaco. A Dario Costi andrebbe un seggio, oltre ad un altro della sua coalizione. In questo caso ci sarebbe comunque un seggio per Priamo Bocchi di Fratelli d'Italia.