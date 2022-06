Salvini torna a Parma: lunedì 20 giugno all'Auditorium Paganini

Il leader della Lega Matteo Savini torna a Parma per la campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica 26 giugno, a sostegno della candidatura del leader del centrodestra Pietro Vignali. Dalle 16 Savini sarà presso il Centro Congressi Paganini per proseguire nel suo viaggio d'ascolto per l'Italia con il focus sull'eccellenza e il successo del Made in Italy nel mondo. In particolare dei settori agroalimentare, automotive e manifatturiero.