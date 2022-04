Michele Guerra: "Sostegno alle cooperative di tipo B per inserimento nel lavoro delle persone svantaggiate"

"Parma può e deve fare tanto - si legge in una nota del candidato sindaco Michele Guerra - per sostenere le cooperative sociali di tipo B, garantendo loro l'esecuzione di servizi per il decoro urbano e degli edifici comunali quali, ad esempio, pulizie e manutenzione del verde, oltre che di guardiania, attraverso affidamenti diretti e gare d'appalto riservate alla cooperazione di tipo B entro le soglie consentite dalla legge.

In queste settimane ho approfondito la conoscenza di varie cooperative di tipo B, che rappresentano un valore sociale straordinario della nostra città. Non sono cooperative o imprese come le altre, perchè la loro mission è creare inserimenti lavorativi per persone svantaggiate (che devono costituire almeno il 30% dei soci) quali invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, ex tossicodipendenti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Persone che nel lavoro possono trovare uno strumento per costruirsi, con dignità e indipendenza, un percorso di vita e che, senza la cooperazione di tip B, rimarrebbero escluse dal mercato del lavoro e andrebbero a gravare sulla spesa sociale del Comune. Oltre a questi strumenti, favoriremo procedure di coprogettazione, riservate a enti del terzo settore, comprese le cooperative di tipo B, per utilizzare al massimo il bagaglio di idee e competenze che queste realtà sono in grado di esprimere".