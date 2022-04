Guerra: "Vigili di quartiere nel Pablo, San Leonardo e Oltretorrente"

"Per contrastare gli episodi di microcriminalità nei quartieri - si legge in una nota del candidato sindaco Michele Guerra - riteniamo necessario potenziare il coordinamento tra Polizia municipale e forze dell’ordine. Punteremo ad una maggiore presenza dei vigili progressivamente in tutti i quartieri - partendo da quelli più fragili ed anche in alcune fasce orarie notturne – e ad una ulteriore promozione del controllo di vicinato.

Come spesso ripeto ogni nostra proposta è caratterizzata da due fattori comuni: la fattibilità e la misurabilità. Il personale e le risorse per questa misura sono immediatamente utilizzabili. Abbiamo studiato quindi tre progetti in via sperimentale da lanciare nel primo anno di mandato: la presenza di due vigili di giorno e di notte nei quartieri Pablo, San Leonardo e Oltretorrente. I vigili di quartiere sono essenziali per aumentare i controlli e segnalare tempestivamente eventuali problemi. Non solo, diventeranno un vero e proprio punto di riferimento dei cittadini del quartiere per segnalare situazioni insicure o disservizi".