Ballottaggio: l'associazione 'Noi del Cittadella' sostiene Pietro Vignali

Alla luce del drammatico appello lanciato da diverse associazioni sportive di Parma che rischiano lo scioglimento per l'assenza di impianti idonei ad ospitare i loro iscritti, l'associazione "Noi del Cittadella" esprime profonda amarezza e indignazione per la totale indifferenza dell'amministrazione uscente nei confronti dei

cittadini.

"La gestione della piscina di via Zarotto, chiusa da mesi e ancora oggi inutilizzabile, è solo un esempio del completo disinteresse della giunta uscente verso le esigenze dei parmigiani, giunta con cui abbiamo avuto più volte modo di scontrarci a partire dall’assurdo progetto che voleva snaturare il Parco della Cittadella per trasformarlo in eventificio. Per questo - spiega il presidente Antonio Esposito - sosteniamo con ancora più forza la candidatura di Pietro Vignali in vista del ballottaggio. Una scelta che abbiamo preso con convinzione nel tentativo di interrompere questi dieci anni di immobilismo e di scelte sbagliate che invece troverebbero una triste continuità con l'elezione del candidato Guerra".