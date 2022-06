"Parma non diventi terra di conquista del Pd"

La Lista Vignali Sindaco ha ottenuto oltre il 13% dei voti dei parmigiani. È un risultato straordinario che ne fa la prima lista civica in città e la seconda forza politica in assoluto di Parma. "Un risultato di cui bisogna ringraziare tutti i candidati i nostri candidati in Consiglio comunale - spiega Fabio Fecci, responsabile del movimento civico -, i volontari e chiunque abbia contribuito alla campagna elettorale. Il movimento civico è un soggetto politico rilevante e la vera forza che ha portato Vignali al ballottaggio. Un’affermazione di cui siamo orgogliosi e che diventa molto importante in vista del secondo turno. I numeri sono chiari: se vince Vignali su 20 consiglieri di maggioranza, 14 saranno civici, se vince il suo avversario 12 su 20 saranno del PD. Con Vignali, maggioranza e giunta saranno saldamente civiche, in caso contrario saranno in mano al PD che domina totalmente lo schieramento avversario. Parma non deve essere terra di conquista per i partiti. Un motivo in più per recarsi alle urne il 26 giugno a votare Vignali sindaco anche per chi non ha votato al primo turno, ma non vuole altri 10 anni di immobilismo con una giunta ‘Pizzarotti Ter’ a guida del PD bolognese".