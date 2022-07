Pizzarotti: "Avanti con la lista civica nazionale: avremmo il 6,8%"

“Secondo un’indagine appena condotta dalla IPSOS, una lista civica nazionale guidata da amministratori di tutti gli schieramenti politici e ispirata al pragmatismo e alla prosecuzione del lavoro del governo Draghi raccoglierebbe oggi il 6,8% dei voti validi e avrebbe un potenziale di elettorato superiore al 10%". Lo dichiarano Federico Pizzarotti e Piercamillo Falasca (coordinatore de L’Italia C’è).

"Soprattutto - ed è questo il dato politicamente più significativo della rilevazione - la LCN può catalizzare consenso anche nell’elettorato di centrodestra deluso dalle posizione assunte dai suoi partiti di riferimento. Sono numeri - aggiungono - che non possono essere ignorati e che debbono indurre noi tutti a promuovere una mobilitazione di amministratori, sindaci e realtà civiche territoriali, soprattutto in una fase così delicata per i destini del Paese".

"Già negli ultimi giorni il nostro appello a creare la lista civica nazionale ha avuto un esito inaspettato: stiamo ricevendo molte centinaia di richieste di adesione e collaborazione da parte di amministratori locali, liste civiche del territorio e semplici cittadini interessati alla politica delle cose da fare. Diamoci dunque in queste ore una mano a far nascere una lista che potrebbe rappresentare un risveglio civile e democratico in una fase difficile della nostra storia nazionale”, concludono.