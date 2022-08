Pizzarotti: "Parliamo con tutti ma l'alleanza non può includere Luigi Di Maio"

L'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha commentato l'eventuale partecipazione di Luigi Di Maio all'allenza che sta cercando di costruire con la Lista Civica Nazionale. "Ci sono momenti che creano nuove storie. Con la Lista Civica Nazionale abbiamo creato un progetto dal respiro ampio e orientato al futuro. Vogliamo costruire alleanze sui temi, non fusioni strumentali e posticce che scadono il 26 settembre. L’area del centrosinistra è larga e parliamo con tutti, senza dietrologia spiccia o veti incrociati. La lista che stiamo costruendo in queste settimane non può includere Luigi Di Maio, sarebbe una forzatura incomprensibile.

Sono le nostre storie, la diversità delle nostre azioni a dimostrarcelo. In questi anni ho dimostrato più volte, con coraggio, che i progetti e le idee valgono più delle poltrone. Continueremo a parlare con chi, nell’alveo del centrosinistra, vorrà sedersi al tavolo e rispetterà i valori, le idee e l’autonomia che ci appartengono.

Le nostre porte sono aperte per contribuire a evitare che governi il Paese la peggior classe dirigente che la storia ricorderà".