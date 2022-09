Tagliaferri di Fratelli d'Italia: "Regione in ritardo su caro bollette, collaborare col nuovo governo di centrodestra"

"Sul contrasto al caro bollette la Regione è in ritardo. La conferma è arrivata dalla risposta che oggi la Giunta ha dato a una mia interrogazione a risposta immediata in Aula: risposta insufficiente e imbarazzata. Anche per questo i cittadini hanno premiato Fratelli d'Italia alle elezioni di domenica scorsa: il nuovo governo saprà fare quello che va fatto e sono certo che la Regione non farà mancare la propria collaborazione perché altrimenti sarebbe un grave errore che graverebbe su tutti gli emiliano romagnoli".Lo afferma Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia