"Domani, martedi 31 maggio alle ore 20.30 il Matteo Renzi presenterà il suo ultimo libro "Il mostro", edito da PIemme e al primo posto nella classifica delle vendite, al Toproof del Cubo in via Spezia, 90 , a Parma. Il leader di Italia Viva terrà un punto stampa a margine, prima dell'iniziativa". Così in una nota lo staff di Matteo Renzi.