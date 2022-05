Roberti: "Senza parole: sempre dalla parte dei cittadini"

“Siamo senza parole, ma non siamo pentiti di aver fatto ricorso al Consiglio di Stato perché ci sembrava doveroso provare in tutti i modi a rimanere al nostro posto, in corsa per le elezioni" commenta Roberta Roberti dopo che anche il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in seguito alla ricusazione della sua lista, consegnata mancante di alcuni documenti.

"Ringraziamo tutti i cittadini e le cittadine che ci sono stati vicini e hanno voluto sostenerci in questa battaglia di democrazia e partecipazione anche con donazioni che continueremo a raccogliere per far fronte alle enormi spese sostenute".

"Un ringraziamento particolare per il loro contributo di stima e sostegno va a Laura Cavandoli e Giampaolo Lavagetto che, nonostante le divergenze politiche, hanno voluto testimoniare il loro rispetto per le nostre scelte in nome della democrazia partecipativa".

"Continueremo attivamente a seguire la campagna elettorale tentando di portare avanti le nostre idee interrogando gli altri candidati su temi e criticità che ci sembrano urgenti nel puro interesse della città, dalla parte dei cittadini”.