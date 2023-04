"Sbloccare le infrastrutture per rilanciare Parma"

Si è svolto al Cubo di via La Spezia un incontro dedicato alle necessità infrastrutturali del territorio, con l'auspicio che la burocrazia lasci il posto al lavoro concreto. Un lungo confronto con la politica e il mondo delle imprese che con il presidente degli Industriali, Gabriele Buia che ha sostenuto con forza la realizzazione di opere importanti. "Non è possibile che si impieghino anni, decine di anni, per sbloccare i lavori - ha detto -. Sono nevralgiche per la crescita di un territorio come il nostro, le infrastrutture. Avremmo la possibilità di un avere un polo intermodale importante per le nostre fiere tra aeroporto e Alta Velocità. Ma non solo: c'è la Tirreno Brennero che potrebbe aiutarci con i collegamenti necessari con le realtà altoatesine. Non si può pensare che per le infrastrutture, per avere la giusta autorizzazione di un'opera in piedi da anni occorra così tanto tempo. Dobbiamo intervenire e pregherò le forze politiche di farsi parte attiva affinché questo avvenga, perché in questo momento possiamo avere delle semplificazioni altrimenti saremo destinati a vedere incompiute e basta".

Presente anche l'assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini che ha confermato il finanziamento della Regione destinato all'Aeroporto Verdi di Parma: "La posizione della Regione è chiara con il finanziamento da 12 milioni per l’allungamento della pista. Il Comune ha individuato un percorso condiviso con l’aeroporto e la città, quindi si procederà con lo sviluppo del progetto con uno sguardo al Turismo". Sul tavolo la fermata dell'Alta Velocità, la Pontremolese e la via Emilia bis: "Credo che l’incontro di oggi sia stato utile - spiega il sindaco di Parma Michele Guerra -. Si chiedeva alla città di Parma di essere unita dal punto di vista politico anche nella differenza di sensibilità e dal punto di vista anche degli altri attori economici e sociali, perché le opere che oggi hanno bisogno di essere concluse siano concluse. C'era la necessità di mettere insieme tutti i corpi politici, quello statale, quello regionale e quello locale, oltre a tutte le forze politiche che devono prendere atto e coscienza del fatto che noi vogliamo andare avanti".