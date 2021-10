Si vota per il sindaco in otto comuni del parmense

In Emilia-Romagna il 3 e 4 ottobre si vota per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli in 48 Comuni. Otto di questo sono in provincia di Parma: Traversetolo, Felino, Borgotaro, Busseto, Fontanellato, San Secondo, Sala Baganza e Neviano degli Arduini.

I seggi saranno aperti domenica 3 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 4 dalle ore 7 alle 15: le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle urne.

Elezioni che, al tempo del Covid-19, richiedono misure di sicurezza sanitaria per elettori e operatori dei seggi e al contempo assicurano l’esercizio del diritto di voto, oltre a chi sia ricoverato in strutture ospedaliere anche Covid, a coloro che si trovino in trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Nei Comuni che superano i 15mila abitanti, il ballottaggio è previsto domenica 17 ottobre e lunedì 18. Nei centri con meno di 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio.

Per le consultazioni amministrative votano gli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune che abbiano compiuto il 18esimo anno di età entro domenica 3 ottobre 2021 compresa.

Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo appoggia.

Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco.

Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 17 e 18 ottobre (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Una volta eletto il sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

I comuni in provincia di Parma

A Borgotaro i candidati sono Marco Moglia (Borgotaro Unita, centrosinistra) e Cristiano Delmaestro (centrodestra con la lista Borgo Val di Taro Rinasce).

Simone Dall'Orto si ricandida a Traversetolo, (centrodestra), mentre per il centrosinistra si c'è Gianfranco Tosi, candidato di Officina Traversetolo.

Gudo Campanini - Insieme per Felino 2021 - è il candidato del Pd per la successione a Elisa Leoni, a Felino. Sul fronte civico-centrosinistra c'è Rosina Trombi, a capo della lista Fare Felino. Filippo Casolari è il candidato per la lista civica di centrodestra Impegno e Cambiamento.

Elisa Guareschi, (centrodestra) corre per Busseto, sfidata da Stefano Nevicati di Busseto Civica e Gianarturo Leoni di Bene Comune.

Luigi Spinazzi, civico a capo della lista Fontanellato Progresso è sostenuto dal centrosinistra, mentre Ubaldo Arduini di Cittadini in Comune sarà lo sfidante.

A San Secondo ci sono diverse liste: Daniele Montagna con una lista civica, Giulia Zucchi con Una nuova San Secondo e Gianluca Delgrosso con San Secondo un progetto per tutti.

A Neviani corrono: Raffaella Devincenzi, attuale vicesindaca, con la lista Civica per Neviano - Insieme per Amministrare il Futuro; Lucio De Palma con Tutti per Neviano e Luigi Notari con La fratellanza. Uniti e plurali.

A Sala Baganza il sindaco uscente Aldo Spina cerca la riconferma con la lista Solidarietà; a sfidarlo Tiziana Azzolini a capo di Sala Attiva. Equità, legalità, trasparenza.