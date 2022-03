Tardini, Massari e Roberti: "Gravissimo non aver fornito ai consiglieri la relazione sul Piano economico-finanziario"

"E' gravissimo non aver fornito ai consiglieri la relazione dell'advisor sul Piano Economico Finanziario relativo al progetto di rifacimento dello stadio Tardini". I consiglieri comunali Roberta Roberti del gruppo Misto e Giuseppe Massari di Parma Protagonista, criticano aspramente le modalità attraverso le quali si è giunti al voto in Consiglio del 24 gennaio, che ha espresso voto favorevole al pubblico interesse. "Malgrado le reiterate richieste di accesso inviate al Comune, la prima risalente all'8 novembre 2021, il documento è stato consegnato alla consigliera Roberta Roberti solo dopo l’adozione della delibera".

Secondo i consiglieri comunali di opposizione "il documento redatto da Iniziativa Cube S.r.l. evidenzia con ricchezza di argomenti e dati la non sostenibilità economico finanziaria della proposta di rifacimento. Sorprende e preoccupa che la Conferenza di Servizi abbia potuto esprimersi invece favorevolmente eludendo rilievi così pesanti e critici da parte dell’advisor". Per quanto riguarda l'annuncio del Parma Calcio di voler accedere ai fondi del Pnrr per la realizzazione dello stadio i consiglieri si dicono "sconcertati. E' stato dichiarato che il progetto del nuovo stadio era finanziato interamente dal privato e che la pubblica amministrazione non avrebbe contribuito".

"Tardini, il progetto: 80 milioni di euro per 2.386 posti in più"

Ecco le principali caratteristiche del progetto, secondo il documento reso pubblico dai consiglieri. "Stadio da 24.738 posti a sedere con copertura integrale delle tribune. L’attuale impianto ha una capienza di 22.352 posti a sedere. Il nuovo stadio aumenterebbe la capienza di 2.386 unità. Altezza dello stadio: 25,50 metri (per tutta l’estensione della copertura integrale delle tribune). L’attuale tribuna Petitot, al colmo della copertura, è alta 20,70 metri, le attuali tribune (curve) nord e sud sono alte 14,50 metri. Costo di realizzazione dell’opera: € 80,52 milioni (oltre IVA) così suddiviso: Demolizione e rimozione del manufatto esistente: 1,05 milioni (oltre IVA). Progettazione, costruzione, arredi e allestimenti nuovo stadio: 79,47 milioni (oltre IVA). Aree commerciali: 2.500 mq. (si veda nota 4, pag. 10 del PEF). Durata fase di demolizione e ricostruzione (cantiere): 24 mesi. Durata concessione: 90 anni a titolo gratuito.

Costi e tempi di realizzazione dell’opera. Il costo complessivo di realizzazione di € 80,52 milioni oltre IVA (pari a circa € 3.255 per posto a sedere) appare oltremodo elevato in relazione alla dimensione e capienza dello stadio. Strutture analoghe e benchmark nazionali e internazionali indicano un costo medio per posto a sedere di € 2.941,59. Il termine di 24 mesi per completare l’intervento di realizzazione (considerando anche lo scavo per il parcheggio interrato da 161 posti auto) è considerato difficilmente perseguibile. Non condivisibile, né riconosciuta dall’attuale normativa, l’ipotesi di prevedere una “riserva di contingenza”, tantomeno se di importo così elevato (€ 7,3 milioni), pari a oltre il 10% dei costi di realizzazione. Non è stato quantificato, né dimostrato, l’ammontare delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, la cui indicazione è perentoriamente prevista dal comma 15 dell’art. 183 D.Lgs. 50/2016 e dal rimando al comma 9 del medesimo articolo".