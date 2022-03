Vignali si ricandida a sindaco: "Qui per rilanciare Parma"

La notizia era arrivata nella serata di ieri. Pietro Vignali sarà il candidato sindaco della coalizione del centrodestra. Stamattina l'annuncio ufficiale in una conferenza stampa nella quale l'ex sindaco della città ha certificato la propria candidatura scegliendo di radunare i sostenitori al Circolo di lettura, in via Melloni 4.

Vignali sarà in campo con una lista civica supportata da Forza Italia, Lega, Cambiamo! e Noi per l'Italia ma senza Fratelli d'Italia. "Nessun ritorno al passato, ma un progetto rivolto al futuro", ha detto Vignali parlando di "necessità di far ripartire Parma dopo 10 anni di immobilismo". Capofila della lista civica saranno il sindaco di Noceto Fabio Fecci e il presidente dell'associazione "I nostri Borghi", Fabrizio Pallini. "Oggi Parma rischia di perdere la Fiera e l'autonomia del Regio - ha aggiunto Vignali - Proporremo e rivendicheremo l'autonomia della città".

In città Vignali è un volto noto della politica. Nel 2007 Elvio Ubaldi lo candida a sindaco nella lista civica Per Parma con Ubaldi, sostenuta da buona parte del centrodestra: con il 56,57% dei voti ricevuti al ballottaggio del 10 e 11 giugno diventa primo cittadino battendo Alfredo Peri, candidato del centrosinistra. Costretto alle dimissioni da primo cittadino nel 2011 per un'inchiesta fiume che si è trascinata per dieci anni, in seguito ad accuse e arresti per corruzione che hanno colpito alcuni funzionari comunali e assessori della sua Giunta, il 16 gennaio 2013 viene messo agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza assieme ad altre tre persone per peculato e corruzione durante l'operazione denominata Public Money.

Il 3 marzo 2020 Il Gip Mattia Fiorentini firma il decreto di archiviazione del procedimento del reato, nel frattempo estintosi anche per prescrizione, richiamando e condividendo la richiesta di archiviazione della Procura. Per Vignali era stato disposto anche un risarcimento. A causa della chiusura dovuta all'emergenza Covid-19 la notifica a Vignali avviene il 28 Giugno 2020.

Vignali, 54 anni, adesso è pronto a tornare in politica. E si candida a sindaco della città che "ho sempre nel mio cuore - ha scritto di recente in un intervento su Facebook - città che amo e che ho amministrato per tredici lunghi anni, trascurando affetti privati e carriera professionale. Tredici anni durante i quali Parma si è trasformata nei servizi e nelle infrastrutture, diventando una città curata e sicura e un modello di riferimento capace di scalare tutte le classifiche della qualità della vita".