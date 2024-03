Sette gol al Lugano: brilla Colak (tripletta), segna anche Bonny

Il Parma liquida la pratica Lugano - terzo in classifica nella Super League - con un rotondo 7-0. Tre gol nel primo tempo e quattro nel secondo bastano per sistemare gli svizzeri e mettere benzina nel motore in vista della ripresa del campionato. Il Catanzaro sarà un altro avversario, lo sa bene Fabio Pecchia che però ha potuto almeno riabbracciare Valenti e Ansaldi, oltre che testare i progressi di Bonny e la voglia di Charpentier. Al Mutti Training Center, i crociati si sono imposti con facilità grazie alla tripletta di Colak (5', 34' e 53'), alla rete di Charpentier (23'), al gol splendido di 'Angelo' (che ha trovato anche l'assist per uno dei gol del croato), entrato nel secondo tempo proprio al posto del franco-congolese, al timbro di Partipilo e al gol di Hernani. Novanta minuti per Lautaro Valenti, con tanto di fascia da capitano, dopo il lungo stop a causa della rottura del crociato. Fabio Pecchia porta avanti il suo 4-2-3-1 alternando nel ruolo di attaccante ora Colak, ora Charpentier. L'esperimento della doppia punta funziona ma sarà complicato tenere in panchina questo Bonny e sperimentare la situazione già contro il Catanzaro.