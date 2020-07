Brescia-Parma 1-2 LE PAGELLE | Kululsevski, un lampo nel deserto

Dal nostro inviato

BRESCIA - Ecco le pagelle di Brescia-Parma 1-2

Sepe 6 – L’assist con il quale lancia Kulusevski davanti a Andrenacci è delizioso. Para su Aye, ma pericoli pochi nel primo tempo. Sbarra la strada poi a Aye e compie qualche intervento decisivo che gli vale un buon voto. Negli ultimi minuti gli sfila la palla davanti, Aye non la tocca con convinzione.

Laurini 7 – Sta bene, il duello con Spalek è il più bello della partita. Affonda, accompagna e difende.

Pezzella 6 - Corre e si impegna, chiude in crescendo.

Iacoponi 5,5 – Disattenzione su Aye, che poteva costare cara. Ripetuta nel secondo tempo. Esce per un problemino.

71 Bruno Alves 6 - Si prende l'impegno di non farsi superare da Torregrossa nei duelli aerei.

Dermaku 6,5 – Spesso gli tocca impostare, lo fa senza rischiare. Si prende cura di Torregrossa, senza patemi. Stravince i duelli sulle palle alte.

Darmian 6,5 – Gioca a sinistra, ruolo che ha già interpretato. Non rischia mai, dalle sue parti Semprini non lo preoccupa. Segna dopo quattro anni, partita buona anche per lui.

Kucka 6 – Sta bene, i ritmi bassissimi aiutano i suoi muscoli a entrare in circolo. Rompe il gioco e si inserisce quando ha la possibilità.

12’ s.t . Siligardi 6- Ha voglia di lasciare traccia in questo finale di campionato che lo premia. Suo l'assist che prepara il tiro di Kulusevski, poi ci prova con la pennellata d'autore che non riesce.

Kurtic 6 – All’improvviso gli viene detto che deve fare il play davanti alla difesa. Lo fa con ordine e – forse perché non si va a cento all’ora – beneficia anche della nuova posizione.

Barillà 6,5 – Il fastidio di Grassi, a un soffio dal fischio di inizio, gli restituisce la maglia da titolare. Fa la mezzala a sinistra, sbaglia poco ed è prezioso in fase di ripiego.

Kulusevski 7,5 – Ha la palla più nitida del primo tempo, non la sfrutta dopo aver superato Andrenacci in grande stile. Poi si inventa il gol del 2-1 in maniera magistrale. Una giocata pazzesca che vale il prezzo del biglietto (peccato che non ci sia nessuno). Un lampo nel deserto che cceca i pochi presenti. Nono gol e nono assist.

Caprari 6 - Pimpante, ma inconcludente. Fa poco, ma si vede che ha voglia. Cerca il dialogo nello stretto che non sempre gli riesce.

71' Sprocati 6 - Il tempo di giocare qualche buona palla.

Gervinho 5,5 - Fermato dall'arbitro, poteva andare da solo in porta dopo il tocco di mano di Mateju. L'arbitro gli fischia il fallo, lui si innervosisce e si fa ammonire. Per il resto non brilla.

76' Inglese sv - Un quarto d'ora generoso.

D'Aversa 7 - Seconda vittoria consecutiva, tiene i suoi sul pezzo e rischia poco. Il gol del Brescia se lo fanno i suoi. Lui amministra, urla e si sbraccia. Ridà la spinta a un gruppo che è tornato attento: migliorate le performance, la classifica, centrato l'obiettivo per il quarto anno. Cosa chiedere di più?